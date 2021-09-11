Şenol Güneş: 'Halil Dervişoğlu nasıl kaldıracak baskıyı?'

A Milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu'na neden az süre verdiğini anlattı.Halil Dervişoğlu'nun tecrübesiz olduğunu söyleyen Şenol Güneş, Hürriyet Gazetesi'nden Ertuğrul Özkök'e şu açıklamayı yaptı;"'Burak Yılmaz'ı milli takımda istemiyoruz' diyorlar. Tamam, kimi koyacağız? Bir Halil Dervişoğlu geliyor, Enes Ünal var, çocuğu kazanamadık. Ne yapacağız o zaman? Bu çocukların hepsini kaybederiz. Burak'ın kaldıramadığı yerde o genç çocuk nasıl kaldıracak baskıyı? Bazen tecrübe orada yükü kaldırır. Ben Emre Belözoğlu'nu niye istedim çünkü ağabey olarak bu baskıyı yenebilecek biriydi."Halil Dervişoğlu, Cebelitarık maçında 45, Hollanda karşılaşmasında ise 5 dakika süre alabilmişti.