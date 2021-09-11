Şenol Güneş: 'Halil Dervişoğlu nasıl kaldıracak baskıyı?'

A Milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu'na neden az süre verdiğini anlattı.
Halil Dervişoğlu'nun tecrübesiz olduğunu söyleyen Şenol Güneş, Hürriyet Gazetesi'nden Ertuğrul Özkök'e şu açıklamayı yaptı;
"'Burak Yılmaz'ı milli takımda istemiyoruz' diyorlar. Tamam, kimi koyacağız? Bir Halil Dervişoğlu geliyor, Enes Ünal var, çocuğu kazanamadık. Ne yapacağız o zaman? Bu çocukların hepsini kaybederiz. Burak'ın kaldıramadığı yerde o genç çocuk nasıl kaldıracak baskıyı? Bazen tecrübe orada yükü kaldırır. Ben Emre Belözoğlu'nu niye istedim çünkü ağabey olarak bu baskıyı yenebilecek biriydi."
Halil Dervişoğlu, Cebelitarık maçında 45, Hollanda karşılaşmasında ise 5 dakika süre alabilmişti.
Halil Dervişoğlu'nun tecrübesiz olduğunu söyleyen Şenol Güneş, Hürriyet Gazetesi'nden Ertuğrul Özkök'e şu açıklamayı yaptı;
"'Burak Yılmaz'ı milli takımda istemiyoruz' diyorlar. Tamam, kimi koyacağız? Bir Halil Dervişoğlu geliyor, Enes Ünal var, çocuğu kazanamadık. Ne yapacağız o zaman? Bu çocukların hepsini kaybederiz. Burak'ın kaldıramadığı yerde o genç çocuk nasıl kaldıracak baskıyı? Bazen tecrübe orada yükü kaldırır. Ben Emre Belözoğlu'nu niye istedim çünkü ağabey olarak bu baskıyı yenebilecek biriydi."
Halil Dervişoğlu, Cebelitarık maçında 45, Hollanda karşılaşmasında ise 5 dakika süre alabilmişti.