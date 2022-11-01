Şenol Güneş ezber bozdu, takım silkelendi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, saha içinde takımın, saha dışında ise camianın havasını değiştirdi. Küskün olan Cenk Tosun, Mert Günok ve Gedson Fernandes'i ilk maçtan kazanan tecrübeli hoca, "Adaletli forma dağıtacağım, hepiniz göreceksiniz" mesajıyla yola çıktı. 11'de oynaması gerektiği konuşulsa da Valerien Ismael'in tercih etmediği Cenk'in performansı, eski hocasının tezini çürüttü. Fransız çalıştırıcının, 31 yaşındaki oyuncuyu 11'de oynatmamasının sebebi; Weghorst ile aynı anda sahada olduğunda takımın oyundan düştüğü ve kontrolün rakibe geçtiği şeklinde ifade ediliyordu.



GEDSON KENDİNE GELDİ



Ümraniye karşısında 2 gol, 1 asist kaydeden Tosun Paşa'nın dışında Weghorst'un da iki gol bulması haftalardır hücumdaki kısırlığın karşısında Ismael'in düşüncesinin doğru olmadığını gösterdi. Ismael'in son 4 maçının 3'ünde kulübede oturan Gedson da 1 asistle geceyi kapatırken, performansıyla öne çıktı.



ROSIER'E YAKIN MARKAJ



Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, terapiye başladı. Rosier ile antrenmanın başında toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "Sen Türkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin, yine göstermeni bekliyorum. Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında çok daha iyisini yapacağını biliyorum. Sana güveniyorum, çalışmaya ve arzulu olmaya devam et" sözleriyle oyuncusuna derbi öncesi moral verdi.





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