Şenol Güneş derbide kaleci tercihini yaptı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile oynayacakları maçta Mert Günok'u 11'e yazmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş derbide kaleci tercihini yaptı!
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02 Kasım 2022 13:46
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, derbi 11'ini belirlerken, kaleci tercihini de yaptı.

Tecrübeli teknik adam derbide deneyimli kaleci Mert Günak'a forma şansı verecek.

Siyah-beyazlılarda uzun sakatlığının ardından bu sezon ilk kez şans bulan Mert Günok, Ümraniyespor maçında kalesinde iki gol gördü.

Ancak Güneş'in yenilen gollerde Mert'te hata bulmadığı, tecrübeli ismi derbide de sahaya süreceği belirtildi.

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