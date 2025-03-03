Şenol Güneş: "Biz Trabzonspor'uz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi futbolcularına son uyarılarını yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Biz Trabzonspor'uz'
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03 Mart 2025 08:12
Son güncelleme 03 Mart 2025 08:32
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor mücadelesi öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu.

Kadro ve oyun istikrarı yakalamak isteyen deneyimli hoca, bu anlamda son iki maçta oynadıkları futbolu devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Şenol Güneş'in "Maçların içeride veya dışarıda olması hiçbir şeyi değiştirmez. Biz Trabzonspor'uz ve iç sahadaki konsantrasyonu dışarıya da yansıtmalıyız" dediği belirlendi.

ŞUT EMRİ

Öte yandan ligde son oynanan 3-2 kazanılan Gaziantep FK ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-2'lik zaferle biten Çaykur Rizespor maçlarında rakip kaleleri şut yağmuruna tutan bordo-mavililer, benzer bir yöntem izleyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Konyaspor maçı karşısında da oyuncularına şut emri verdiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, 90 dakika boyunca rakip kaleyi şutlarla zorlamaları gerektiğini vurguladı.  

 
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