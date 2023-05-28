Şenol Güneş, Avusturya'yı istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını nerede geçireceğini seçmeye çalışan Beşiktaş'ta ilk hedef Avusturya. Şenol Güneş'in, Avusturya'daki tesisleri çok beğendiği ve yaz kampını Avusturya'da yapmak istediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Avusturya'yı istiyor
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28 Mayıs 2023 09:54
Kasımpaşa ve Konyaspor'la oynayacağı maçları kazanarak Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, yaz hazırlık kampı konusundaki arayışlarını da sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Avusturya'da incelemelerde bulunduğu ve bu ülkedeki bazı tesisleri beğendiği ifade edildi.

Güneş'in daha önce kamp yaptıkları tesislere sıcak baktığı belirtildi. Kamp yeri konusunda kısa süre içinde karar verecek olan Güneş'in hazırlık maçları da oynayabilecekleri bir bölge istediği kaydedildi.

GEÇEN SENEDE AVUSTURYA'DA KAMPA GİRMİŞLERDİ

Geçen sezona Valerian İsmael yönetiminde başlayan Beşiktaş yaz kampını yine Avusturya'da gerçekleştirmişti.

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