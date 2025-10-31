31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-055'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-157'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Senne Lammens: "Uzun süre kalmak istiyorum"

Manchester United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Senne Lammens, İngiliz ekibinde uzun süre kalmak istediğini söyledi.

calendar 31 Ekim 2025 20:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Senne Lammens: 'Uzun süre kalmak istiyorum'
Manchester United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Senne Lammens, İngiliz ekibinde uzun süre kalmak istiyor.

Lammens, "Manchester United'da uzun bir kariyerim olsun istiyorum. Bunu yapmak istiyorum." dedi.

Manchester United'da 10 yıl gibi bir süre kalmak istediğini ve kulübün efsane kalecileri arasında yer almak istediğini söyleyen Lammens, "Belki sonucunda Schmeichel, Van Der Sar ve De Gea gibi kalecilerle aynı listede yer alabilirim. Bu gerçekten çok güzel olur." sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki Lammens, Royal Antwerp'ten transferinin ardından Manchester United'da 3 maçta kaleyi korudu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
