Senne Lammens: 'Uzun süre kalmak istiyorum'

Manchester United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Senne Lammens, İngiliz ekibinde uzun süre kalmak istiyor.



Lammens, "Manchester United'da uzun bir kariyerim olsun istiyorum. Bunu yapmak istiyorum." dedi.



Manchester United'da 10 yıl gibi bir süre kalmak istediğini ve kulübün efsane kalecileri arasında yer almak istediğini söyleyen Lammens, "Belki sonucunda Schmeichel, Van Der Sar ve De Gea gibi kalecilerle aynı listede yer alabilirim. Bu gerçekten çok güzel olur." sözlerini sarf etti.



23 yaşındaki Lammens, Royal Antwerp'ten transferinin ardından Manchester United'da 3 maçta kaleyi korudu.



