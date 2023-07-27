Semih Kılıçsoy: "Çok çalışarak hakkını vermek istiyorum"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Tirana karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy: 'Çok çalışarak hakkını vermek istiyorum'
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27 Temmuz 2023 23:08
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 23:09
Beşiktaş'ın Tirana karşısındaki üçüncü golünü kaydeden genç Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Semih, daha çok çalışarak formasının hakkını vermek istediğini söyledi.

İşte o sözler:

"Şenol hocama ve Burak hocama çok teşekkür ediyorum bana şans verdikleri için. Taraftarlarımız çok sağ olsun. Çok çalışarak onların hakkını vermek istiyorum. Gol attığım için mutluyum."

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