Semih Kılıçsoy'a tavsiye: 'Kafanı kaldır'

Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Meşe, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a bir tavsiyede bulundu. İşte Bilal Meşe'nin o sözleri:
"Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın en önde gelen değerlerinden, yeteneklerini biliyoruz, zaten onu ısrarla savunmamızın da temelinde bu faktör yatıyor.
Bak güzel adam, derbide harika bir forma şansı buldun, ne var ki bunu pek kullandığını söyleyemeyiz! Sakın ola, beni yanlış anlama, Kartal'ın senden çok büyük beklentileri var, yıldız adayısın... Şu topla driplinglerde kafanı bir kaldırsan, sağını solunu kontrol etsen, tadına doyum olmaz. Örneğin, maçın hemen başında sıfıra kadar indiğin pozisyon var, önün kapalı, pas atmak yerine vurmayı tercih ettin, yanlış yaptın!"
Meşe, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a bir tavsiyede bulundu. İşte Bilal Meşe'nin o sözleri:
"Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın en önde gelen değerlerinden, yeteneklerini biliyoruz, zaten onu ısrarla savunmamızın da temelinde bu faktör yatıyor.
Bak güzel adam, derbide harika bir forma şansı buldun, ne var ki bunu pek kullandığını söyleyemeyiz! Sakın ola, beni yanlış anlama, Kartal'ın senden çok büyük beklentileri var, yıldız adayısın... Şu topla driplinglerde kafanı bir kaldırsan, sağını solunu kontrol etsen, tadına doyum olmaz. Örneğin, maçın hemen başında sıfıra kadar indiğin pozisyon var, önün kapalı, pas atmak yerine vurmayı tercih ettin, yanlış yaptın!"