Semi Ojeleye sözleşmesini uzattı

Valencia'nın yıldız oyuncusu Semi Ojeleye sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Semi Ojeleye sözleşmesini uzattı
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08 Mayıs 2024 16:32
EuroLeague'de sezona iyi başlayan ancak sonrasında Play-Off potasından uzak kalan Valencia gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

İç transfere öncelik veren Valencia Basket yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Valencia resmi sitesinden yaptığı açıklamada 30 yaşındaki Birleşik Amerikalı yıldızı Semi Ojeleye'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı.

Bu sezon EuroLeague'de 34 maçta da forma giyen Semi Ojeleye bu karşılaşmalarda 13.3 sayı, 4.4 ribaund ve 0.8 top çalma istatistikleriyle oynadı.

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