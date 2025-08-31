31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
2-076'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
1-078'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
1-680'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
2-477'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
4-1
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-3
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
1-2
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
1-0
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
0-141'
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
1-269'
31 Ağustos
Lazio-Verona
3-073'
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
0-067'
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-2
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
1-2
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
0-043'
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
2-144'
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
1-0

Selçuk Şahin'den Galatasaray açıklaması!

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2025 22:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, takımının durumundan memnun olduğunu söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Her maça kazanmak için çıkan bir teknik adamım. Bu maça da kazanmak için gelmiştik. Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Avrupa maçının yorgunluğunun çıkacağını düşünerek planladık. Planlarımız çıktı. İyi pozisyonlar bulduğumuzu düşünüyorum. Biraz cesur atak yaptığımız sıralarda kontra yedik. Genel anlamda oyundan memnunum. Burada 3 puan almak isterdim. Kaybedebilirdik de ama sonuç olarak birer puan aldık. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum. Oyunu pasla çözen bir takım oluşturmak istiyorum. Başakşehir'i ne kadar koşturursak o kadar yoracağımızı düşünüyordum. Genel olarak planladığımız şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY AÇIKLAMASI"



Ligin 5. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça değinen Şahin, "Galatasaray maçı zor olacak. Galatasaray, ligin en flaş takımı. Çok iştahlılar, istekli oynuyorlar. Orada da aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Topu rakibe vermeden oynamak istiyoruz. İyi oyuncuları var. Zor bir maç oynayacağız. Her sonuca açık bir maç olacak." şeklinde konuştu.

Şahin, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksiklik yaşandığını ve net bir oyuncu bulurlarsa transfer hamlesi düşündüklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 4 0 0 4 0 12
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 2 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 2 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
