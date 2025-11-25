25 Kasım
Selçuk İnan: "Gençlerbirliği zor bir rakip"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gençlerbirliği maçı öncesi rakibin Volkan Demirel yönetiminde iyi bir hava yakaladığını belirtirken, Botond'un cezalı, Bruno'nun sakat olduğunu; Serdar Dursun'un ise büyük ihtimalle kadroda yer alacağını söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Gençlerbirliği'nin dirençli ve güçlü bir takım olduğunu belirterek rakiplerinin teknik direktör Volkan Demirel ile "hava" yakaladığını söyledi.
 
Maça iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan İnan, son haftalarda sahada güzel işler yaptıklarını dile getirerek "İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı. Hiçbir zaman paket olarak ya da 5'li, 6'lı halde bakmıyorum. Bir maç diye bakıyorum. Benim için çok önemli, çok zor bir maç. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.
 
Taraftar desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istediklerini aktaran İnan, kadrosuna ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Botond cezalı. Rivas bugün takımla antrenmanlara başlayacak. Bruno henüz takımla antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi ve bireysel antrenmanlara devam ediyor. Bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı bugün öğleden sonra netlik kazanacak. Ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum, maçta bizimle olacağını düşünüyorum."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
