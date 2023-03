Selçuk İnan. 'Galatasaray'a karşı iyi oynadık'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan "Defansif olarak iyi bir Kasımpaşa vardı. Oyuncularımı tebrik ederim. Ekip olarak çok doğru durdular. Çalıştığımız her şeyi yerine getirdiler. İlk yarı bir tane pozisyon verdik. Ofansif olarak eksik kaldık, çok basit pas hataları yaptık. Topu kazandıktan sonra ilk pas çok önemlidir, bunun üzerine çok çalıştık ama sahaya yansıtamadık. Bunu sahaya yansıtsak, maçı da kazanabilirdik. İki takım da iyi mücadele etti. Galatasaray'ı kazandıkları için tebrik ederim." dedi.



Dört aylık dönemini değerlendiren Selçuk İnan "İyi yoldayız, amacımız her maçı kazanmak. İnşallah Ümraniyespor maçında istediğimiz sonucu alırız." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Genç teknik adam, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sözlerine 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşarak başlayan Selçuk İnan, "Unutmayalım ki oradaki insanların halen maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Yaralarımızı hep beraber saracağız ama belki de yıllar alacak. Lütfen desteğimizi sürdürelim." ifadelerini kullandı.



Hataylı olan İnan, "Şükür ailemden ve birinci derece yakınlarımdan kaybımız olmadı. Deprem anında ben de oradaydım. Şükür iyiyiz ama kaybettiğimiz çok dostumuz ve uzaktan akrabamız oldu." diye konuştu.



Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti:



"İyi mücadele ettik. Ben geldikten sonra takım defansif olarak takım çok önemli bir yol kat etti. Mücadeleleri ve bütün planları harfiyen yerine getirdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak bugün topu kazandıktan sonra aslında üzerine çok çalıştığımız ofansif organizasyonların birçoğunda başarısız olduk. Bu da beni üzdü. Önemli ve kaliteli oyuncularımız var. Topu kaptıktan sonra atacağımız ilk maç çok önemliydi ama bunlarda çok başarılı olamadık. Çok basit hatalar yaptık. Onda da başarılı olsaydık buradan galip ayrılabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler."



"Takımımın kazanması için de her şeyi denedim"



Futbolculuk döneminde Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Selçuk İnan, Nef Stadı'na rakip olarak geldiği için heyecanlandığını söyledi.



Yıllarının Galatasaray'da geçtiğini belirten İnan, "Burada kaptanlık ve yardımcı antrenörlük yaptım, başarılar kazandım. Sahaya ilk çıktğımda çok heyecanlandım. İnsan kendi evine uzun bir aradan sonra hele de rakip olarak geldiğinde karmaşık duydular içinde olabiliyor. Ben düz bir adamım. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim. Burada 300'den fazla maça çıkmış ve atmosferin nasıl olacağını en iyi bilenlerden biri olarak takımımı hazırladım ama neticeyi alamadık." ifadelerini kullandı.



Futbolculuğu dönemindeki serbest vuruş golleri hatırlatılarak maçın son anlarında Aytaç Kara'nın kritik bölgeden kullandığı frikikle ilgili, "O anda sahada olsaydım dediniz mi?" şeklindeki soru üzerine, "Demedim desem yalan olur. İyi pozisyondu. Aytaç da topa iyi vuruyor ama olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.