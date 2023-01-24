Selahattin Baki: 'Tehlikeli bir rakip'

Fenerbahçe Başkanvekili Selahattin Baki, Kayserispor ile eşleştikleri Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimini yorumladı.



Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Kura hayırlı olsun. Ne kadar favori olarak görünsek de tehlikeli bir rakip. Genç ve dinamik bir teknik direktörleri var. Bu tür maçların telafisi yok bunu biliyoruz. Aramız iyi bir camia bu yüzden de gerginliklerin olacağını düşünmüyorum. İnsanlara seyir zevki verip, bir üst tura çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç ise, "Fenerbahçe büyük bir camia. Eşleştiğimiz için memnunuz. Geçen sene de karşılaşmıştık ve Fenerbahçe'yi elemiştik. Centilmence, hakem hatasının ve sakatlığın olmadığı temiz bir maç olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.





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