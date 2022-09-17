Sefer Yılmaz: 'Bizim için iyi bir sonuç'

Spor Toto 1. Lig'de 6. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yenilmezlik serilerini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, zorlu Malatya deplasmanına puan için geldiklerini söyledi.



Karşılaşmanın sonunda 1 puan ile döndüklerini aktaran Yılmaz, "Sonuçta 1 puanla döndük, bizim için iyi bir sonuç. İki haftadır yükselen ve sonuçları sahaya yansıyan grafiğimiz vardı. Deplasmanda puanla dönüp sonra içeride ilk galibiyetimizi almıştık. Yenilmezlik serimiz devam ettiği için mutluyuz." diye konuştu.



Maçın ilk yarısında Yeni Malatyaspor'un baskı kurduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Golü de bulabilirlerdi ama imdadımıza devre yetişti. Taktiksel olarak devrede birkaç değişiklikle ikinci devreye dahi iyi başladık, oyuna hakim olduk. İkinci yarı da galipte gelebilirdik ama oyunun geneline bakarsak bence bu sonuç iki takımı da fazla üzmedi. İnşallah Yeni Malatyaspor da bundan sonraki haftalarda galibiyetle tanışır, bizimde yükselişimiz devam eder. Lig bu sene baya uzun ve zorlu geçecek."





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