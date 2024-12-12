Scottie Barnes, birkaç hafta kadro dışı kalacak

Toronto Raptors forveti Scottie Barnes'ın, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Scottie Barnes, birkaç hafta kadro dışı kalacak
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12 Aralık 2024 14:26
Toronto Raptors forveti Scottie Barnes'ın, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği bildirildi.

Barnes, geçtiğimiz Pazartesi günü New York Knicks'e karşı oynanan maçta Karl-Anthony Towns'ın bir şutunu bloklamaya çalıştıktan sonra Knicks pivotunun ayağının üzerine düşmesiyle ayak bileğini sakatlamıştı. Raptors yıldızı sağ ayağına ağırlık verememiş ve takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan çıkarılabilmişti.

Barnes'ın sakatlığı sonrası, takım doktorlarına "Ayağımı hissetmiyorum" demesi dikkat çekmişti.

Bu sezonun başlarında sağ göz çukuru kırığı nedeniyle parkelerden yine uzak kalmış olan Barnes'ın, yakın zamanda yürüme botuyla dolaşabildiği görüldü.

Raptors forveti bu sezon 14 maçta ortalama 20,6 sayı, 8,4 ribaund ve 7,4 asist kaydetmişti.

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