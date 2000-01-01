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Scott Perry, Kings'in GM adayı listesinde olabilir!

New York Post'tan Marc Berman, New York Knicks genel menajeri Scott Perry'nin adının, Sacramento Kings'in boştaki genel menajerlik pozisyonu için liste içinde yer aldığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Post'tan Marc Berman, New York Knicks genel menajeri Scott Perry'nin adının, Sacramento Kings'in boştaki genel menajerlik pozisyonu için liste içinde yer aldığını iddia etti.

The Undefeated'den Marc J. Spears, Kings'in Perry ile de konuşmak için Knicks ile temasa geçmesinin "kendisini şaşırtmayacağını" söyledi.

Kings GM'i Vlade Divac, dün istifa etmişti ve Kings için danışman olarak çalışan eski Detroit Pistons basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars, basketbol operasyonlarından sorumlu geçici başkan yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Dumars şimdilik genel menajerliği de devraldı ve takımın yeni GM'ini bulmaya yardımcı olacak.

Perry, Knicks Steve Mills başkanlığında takımın GM'i olarak kendisiyle anlaşmadan önce, 2017'de üç ay boyunca Kings'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Berman'a göre, Kings'in, Knicks guardı RJ Barrett'ın menajeri olan Bill Duffy ile ilgilenmesi durumu da olabilir.


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