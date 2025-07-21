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Göztepe'den Amin Cherni atağı!

Göztepe, sol bek transferinde Fransa Ligue 2 ekibi Stade Laval'dan 24 yaşındaki Amin Cherni ile anlaşma aşamasına geldi. Tunuslu oyuncunun hafta sonuna kadar İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

calendar 21 Temmuz 2025 13:11
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'den Amin Cherni atağı!
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi sağ bek Arda Okan, stoper Allan Godoi, orta saha Rhaldney ile golcüler Janderson ve İbrahim Sabra'yı kadrosuna dahil eden Göztepe sol bekini Fransa'da buldu.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Lig 2 takımı Stade Laval takımında forma giyen 24 yaşındaki Amin Cherni ile görüşmelere başladı. 24 yaşındaki Tunuslu oyuncunun hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Futbola Paris takımında başlayan Cherni, Fransa'da alt liglerde Gobelins, Chambly, Laval ve Stade Lavallois takımlarında top koşturdu. Geçen sezon Lig 2'de 25 maça çıkan Tunuslu futbolcu, 1481 dakika süre alıp 1 de gol attı. Amin Cherni kariyerinde 3 kez de Tunus A Milli Takımı'nın formasını terletti.

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