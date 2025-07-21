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Semih Kılıçsoy'a İtalya'dan Cagliari talip oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibi Cagliari devreye girdi.

calendar 21 Temmuz 2025 16:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy'a İtalya'dan Cagliari talip oldu
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Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Semih Kılıçsoy'a İtalya Serie A takımlarından Cagliari talip oldu.

Geçen sezon Serie A'da kalmayı başaran ve bu yaz kadrosunu güçlendirmek isteyen Cagliari, Ertan Süzgün'ün haberine göre Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi, 19 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini siyah-beyazlılara iletti.


Beşiktaş, Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin kadroda görmek istediği Semih Kılıçsoy için kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Öte yandan Beşiktaş, daha önce Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'in kiralamak istediği Semih Kılıçsoy için anlaşmaya 11 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin konulmasını isteyince, transfer görüşmesi iptal oldu.

Beşiktaş'ta geçen sezon 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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