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Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçerse Rangers - Panathinaikos maçının kaybedeni ile karşılaşacak.

calendar 21 Temmuz 2025 14:21 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekildi.

Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu.

Beşiktaş, turu geçerse Rangers- Panathinaikos maçının mağlubu ile karşılaşacak.

İlk maç 7 Ağustos'ta, rövanş maçı 14 Ağustos'ta oynanacak.

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