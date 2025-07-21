Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekildi.
Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu.
Beşiktaş, turu geçerse Rangers- Panathinaikos maçının mağlubu ile karşılaşacak.
İlk maç 7 Ağustos'ta, rövanş maçı 14 Ağustos'ta oynanacak.
Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu.
Beşiktaş, turu geçerse Rangers- Panathinaikos maçının mağlubu ile karşılaşacak.
İlk maç 7 Ağustos'ta, rövanş maçı 14 Ağustos'ta oynanacak.
🇹🇷 Beşiktaş, Rangers veya Panathinaikos ile eşleşmesi halinde turu geçer mi?🤔 pic.twitter.com/Xj052Jpx7u
— Sporx (@sporx) July 21, 2025