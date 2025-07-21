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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord oldu.

calendar 21 Temmuz 2025 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 14:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.

İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta Hollanda deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, 9 Ağustos 21.30'da Alanyaspor ile evinde ilk lig maçında karşılaşacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

RAKİBİ ROBIN VAN PERSIE

Hollanda temsilcisinin teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe futbol da oynayan Robin van Persie yapıyor.

FEYENOORD'U GEÇERSE RAKİP

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Benfica - Nice
Club Brugge - Salzburg /Brann

DİĞER EŞLEŞMELER

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar yolu

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

Lig yolu

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

 

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