UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.
İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta Hollanda deplasmanına gidecek.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
RAKİBİ ROBIN VAN PERSIE
Hollanda temsilcisinin teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe futbol da oynayan Robin van Persie yapıyor.
FEYENOORD'U GEÇERSE RAKİP
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Benfica - Nice
Club Brugge - Salzburg /Brann
DİĞER EŞLEŞMELER
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
Lig yolu
Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)
İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta Hollanda deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe, 9 Ağustos 21.30'da Alanyaspor ile evinde ilk lig maçında karşılaşacak.
🇹🇷 Fenerbahçe, Feyenoord'u geçer mi?🤔 pic.twitter.com/Sx0cw2zsPV
— Sporx (@sporx) July 21, 2025
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
RAKİBİ ROBIN VAN PERSIE
Hollanda temsilcisinin teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe futbol da oynayan Robin van Persie yapıyor.
FEYENOORD'U GEÇERSE RAKİP
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Benfica - Nice
Club Brugge - Salzburg /Brann
DİĞER EŞLEŞMELER
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
Lig yolu
Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)