21 Temmuz
FC Orenburg-CSKA Moskova
17:30
22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
01:00
22 Temmuz
Defensa y Justicia-Aldosivi
03:15
22 Temmuz
San Martin San Juan-Deportivo Riestra
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları salı başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele edecek ekipler 2. eleme turu maçlarına başlayacak

calendar 21 Temmuz 2025 13:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları salı başlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 29-30 Temmuz'da oynanacak.


Ligde 2. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

SALI

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 RFS (Letonya) - Malmö (İsveç)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)


ÇARŞAMBA:

20.00 Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

21.45 Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.