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Beşiktaş, Vedat Okyar için anma töreni düzenledi

Beşiktaş, eski kaptanlarından Vedat Okyar'ı vefatının 16. senesinde anmayı unutmadı.

calendar 21 Temmuz 2025 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Vedat Okyar için anma töreni düzenledi
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Beşiktaş Kulübü, eski kaptanlarından Vedat Okyar'ın vefatının 16. yılı sebebiyle anma töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Vedat Okyar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, Okyar için okunan dualarla sona erdi.

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