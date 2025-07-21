21 Temmuz
FC Orenburg-CSKA Moskova
17:30
22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
01:00
22 Temmuz
Defensa y Justicia-Aldosivi
03:15
22 Temmuz
San Martin San Juan-Deportivo Riestra
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Mourinho'nun 6. Feyenoord karşılaşması

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşmesinden sonra Jose Mourinho Feyenoord karşısında 6. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

calendar 21 Temmuz 2025 14:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho'nun 6. Feyenoord karşılaşması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Hollandalılara hiç yabancı değil.

Jose Mourinho, daha öncesinde Roma'yı çalıştırdığı dönemde Konferans Ligi Finali'nde Feyenoord'u yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

İşte Mourinho'nun Feyenoord karşısındaki karnesi:

Avrupa Ligi Grup Aşaması
Feyenoord 1-0 M.United
M.United 4-0 Feyenoord

Avrupa Ligi Çeyrek Finali
Feyenoord 1-0 Roma
Roma 4-1 Feyenoord

Konferans Ligi Finali
Roma 1-0 Feyenoord

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.