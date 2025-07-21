Mourinho'nun 6. Feyenoord karşılaşması

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Hollandalılara hiç yabancı değil.
Jose Mourinho, daha öncesinde Roma'yı çalıştırdığı dönemde Konferans Ligi Finali'nde Feyenoord'u yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
İşte Mourinho'nun Feyenoord karşısındaki karnesi:
Avrupa Ligi Grup Aşaması
Feyenoord 1-0 M.United
M.United 4-0 Feyenoord
Avrupa Ligi Çeyrek Finali
Feyenoord 1-0 Roma
Roma 4-1 Feyenoord
Konferans Ligi Finali
Roma 1-0 Feyenoord
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Hollandalılara hiç yabancı değil.
Jose Mourinho, daha öncesinde Roma'yı çalıştırdığı dönemde Konferans Ligi Finali'nde Feyenoord'u yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
İşte Mourinho'nun Feyenoord karşısındaki karnesi:
Avrupa Ligi Grup Aşaması
Feyenoord 1-0 M.United
M.United 4-0 Feyenoord
Avrupa Ligi Çeyrek Finali
Feyenoord 1-0 Roma
Roma 4-1 Feyenoord
Konferans Ligi Finali
Roma 1-0 Feyenoord