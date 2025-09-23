Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu ve koçu Byron Scott, LeBron James'in Crypto.com Arena önünde heykelinin dikilmesi fikrine sıcak bakmadığını söyledi.Scott'a göre, böyle bir onur yalnızca uzun yıllar Lakers forması giymiş ve birden fazla şampiyonluk kazanmış oyunculara verilmelidir.14 yıllık NBA kariyerinin büyük bölümünü Lakers'ta geçiren ve üç kez şampiyonluk yaşayan Scott, TMZ Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Scott, Lakers tarihinde heykel dikilen oyuncuların uzun vadeli katkılarına ve çoklu şampiyonluklarına dikkat çekti:2025-26 sezonu, LeBron James'in Lakers formasıyla geçireceği son sezon olabilir. 40 yaşındaki süper yıldız bu sezon 52 milyon doların üzerinde gelir elde edecek ve 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu statüsüne ulaşacak.Los Angeles yıllarında sakatlıklarla mücadele eden James, Lakers formasıyla geçirdiği ilk dört sezonun üçünde 56 maçın altında sahaya çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon 70 maçta forma giyerek sağlıklı bir sezon geçirdi.