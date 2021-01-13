Schröder: "LeBron'la 100 dolarına bahse girdik!"

Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, takım arkadaşı LeBron James'in dün gece Houston Rockets'a karşı yollayıp sırtını döndüğü üçlük hakkında konuştu.
İkinci çeyrekte Lakers benchinin önündeki köşede bir pas yakaladıktan sonra James, ayaklarını sabitleyip üçlüğünü yollamadan önce Schröder'ın kendisiyle iddiaya girmek istediğini duymuştu.
Schröder, Lakers'ın 117-100'lük galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, LeBron'la o sırada üçlüğü atıp yüzünü benche dönmesi için 100 dolarına iddiaya girdiğini açıkladı:
"Ona 100 dolarına iddiaya girmesini söyledim ve o da şutu yolladı. Yollayıp arkasını döndü ve 'Anlaştık' dedi. Şut da girdi. Efsanevi bir şey. Herkes çok eğlendi. Herkes molalarda bile bunun hakkında konuşuyordu. Mükemmel bir andı."
"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAM LAZIMDI"
Maçı 26 sayı ile bitiren James, mevzubahis şut hakkında konuştu ve bunu geçmişte daha sık yapan Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin şutlarıyla karşılaştırdı:
"Şutu yolladığımda iddiaya girdik. Bir iddia, karşınızdakinin gözünün içine bakana kadar resmi değildir, bu yüzden bunu yapmam gerekti ve sonrasında kazanabildim."
"Steph, muhtemelen ligimizde bunu en çok yapan kişiydi ve onun kadar iyi şut attığınız zaman, bunu istediğiniz zaman yapabilme imkanınız oluyor. Çünkü o 10 tane atsa, dokuzunda isabet bulan biri."
LeBron'un o üçlüğü şu şekildeydi: