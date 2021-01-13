Schröder: "LeBron'la 100 dolarına bahse girdik!"

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAM LAZIMDI"

LEBRON DID THE CURRY NO-LOOK THREE 🔥 pic.twitter.com/Ctm3uHJW2q



— Bleacher Report (@BleacherReport) January 13, 2021

Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, takım arkadaşı LeBron James'in dün gece Houston Rockets'a karşı yollayıp sırtını döndüğü üçlük hakkında konuştu.İkinci çeyrekte Lakers benchinin önündeki köşede bir pas yakaladıktan sonra James, ayaklarını sabitleyip üçlüğünü yollamadan önce Schröder'ın kendisiyle iddiaya girmek istediğini duymuştu.Schröder, Lakers'ın 117-100'lük galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, LeBron'la o sırada üçlüğü atıp yüzünü benche dönmesi için 100 dolarına iddiaya girdiğini açıkladı:Maçı 26 sayı ile bitiren James, mevzubahis şut hakkında konuştu ve bunu geçmişte daha sık yapan Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin şutlarıyla karşılaştırdı:LeBron'un o üçlüğü şu şekildeydi: