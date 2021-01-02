Schalke rekora doğru: Galibiyet hasreti 30 maç

Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Hertha Berlin'le Schalke 04 karşı karşıya geldi. Hertha Berlin maçı 3-0 kazandı.



Maçta Berlin ekibinin golleri; 36. dakikada Guendouzi, 53. dakikada Cordoba ve 80. dakiakada Piatek'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Schalke 04 4 puanla ligin son sırasında kaldı. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.



Hertha Berlin, Bundesliga'nin 15. haftasında Arminia Bielefeld'e konuk olacak. Schalke 04 ise aynı haftada sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak.



REKORA 2 MAÇ KALDI



Schalke 04, Bundesliga tarihinin "en çok maç kazananamama" rekoruna çok yaklaştı. Gelsenkirchen takımı, 2 maç daha kazanamazsa Tasmania Berlin'in 1966'daki 31 maçlık rekorunu kıracak.



Yeni teknik direktörü Christian Gross'la ilk maçına çıkan Schalke, Bundesliga'da tam 30 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.



Schalke'nin önündeki 2 maç

Hoffenheim

Frankfurt (D)



