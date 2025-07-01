Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazır

Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi.Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde 23 Haziran'da 4 kadın ile 7 erkek sporcunun katılımıyla başlayan milli takım kampı, yoğun bir sürecin ardından tamamlandı.Savatenin ilk milli takımı, Bulgaristan'ın Plovdiv kentindetarihinde yapılacak Savate Combat Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere kentten ayrıldı.Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine, 8 günlük kampı tamamladıklarını belirtti.Kibaroğlu,diye konuştu.Türkiye'yi 75 kilogramda temsil edecek milli savate sporcusu Yunus Emre Batman da kamp sürecini güzel değerlendirdiklerini, disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak,ifadelerini kullandı.Türkiye'yi 85 kilogramda temsil edecek milli savate sporcusu Eyüp Taşdemir de kamp sürecinin kendilerine çok faydası olduğunu vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.