Sarunas Jasikevicius: 'Bizi çok zor bir maç bekliyor'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyuncusu Scottie Wilbekin, Maccabi Playtika maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



THY Avrupa Ligi 19. hafta mücadelesinde İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Litvanya'da konuk edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin önemli isimleri Lorenzo Brown ve Wade Baldwin için işleri zorlaştırmaları gerektiğini belirtti.



"BİZİ ÇOK ZORLU BİR MAÇ BEKLİYOR"



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada müsabakayla ilgili görüşlerine yer verilen Litvanyalı çalıştırıcı, Maccabi Playtika'nın fiziksel özelliklerini iyi kullanan bir takım olduğunu vurgulayarak "Bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Rakibimiz savunma ribaundları ve hızlı hücumlarda Avrupa Ligi'nin en iyi istatistiklerine sahip olan ekiplerinden birisi. Bu yüzden her iki alana da büyük önem vermeli ve Lorenzo Brown ile Wade Baldwin için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.



"UMARIM GALİBİYETLE DÖNERİZ"



Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Scottie Wilbekin de zor bir karşılaşma olacağına dikkati çekerek, "Çift maç haftasındayız. Umarım orada bizi destekleyecek taraftarların olmasının avantajını kullanır ve evimize galibiyetle döneriz." açıklamasını yaptı.





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