Santifold-Artest: "Kobe böyle şeyleri takmaz, tam bir katildir"

Eski NBA yıldızı Metta Santifold-Artest, efsane oyuncu Kobe Bryant ile geçmişteki hararetli bir anısını hatırladı.



Kobe, 20 yıllık NBA kariyeri boyunca Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu kazanmıştı, ancak kesin lider olarak kazandığı son iki yüzüğü, tartışmasız en büyük başarılarıydı.



Bu iki şampiyonluk koşusu sırasında, Kobe'nin etrafında, bu iki yüzük üzerindeki iddiasını güçlendiren harika bir takım vardı. Bu oyunculardan biri, 2009-10 sezonunda Lakers'a katılan Ron Artest'ti (Metta World Peace).



Artest geçtiğimiz günlerde "All the Smoke" podcast'inde merhum efsane Kobe hakkında harika bir hikaye paylaştı:



"Hakemin yanına gitmiştim ve 'Onun (Kobe) şu yaptığını görmedin mi?' demiştim, o da 'Hayır, onu görmedim' demişti.



Sonra Kobe'nin yanına gitmiştim ve 'Kardeşim, bunu bir daha yapma' demiştim. Kobe de böyle şeyleri umursamaz, oyuna odaklanmıştı. Adam bir katil. Farklı biriydi ve ben ona hayranlık duyardım."



"O ANLARI ÇOK ÖZLÜYORUM..."



Artest ayrıca Kobe ile birlikte oynama ve nihayetinde birlikte bir yüzük kazanma deneyiminden de bahsetti:



"İnanılmazdı... Antrenmanlar hep çok rekabetçi olurdu, Kobe'nin nasıl olduğunu bilirsiniz... Kobe ile o güzel oynadığımız anları, sabahın 5:30'unda kalkarak çalıştığımız anları özlüyorum..."



Kobe'nin ligdeki en sıkı çalışan oyunculardan biri olduğu herkes tarafından biliniyor. Antrenman rutinleri ve herkesten üstün olan kazanma dürtüsü ile, kariyeri boyunca hep bir adım önde olmu ve basketbol tarihinde sonsuza kadar hatırlanacak bir ikon haline gelmişti.



