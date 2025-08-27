Santiago Gimenez'in menajerinden transfer açıklaması!

AC Milan'ın genç forveti Santiago Gimenez hakkında çıkan transfer söylentilerine menajeri Rafaela Pimenta açıklık getirdi.





Pimenta, yaptığı açıklamada, "Gimenez kesinlikle AC Milan'dan ayrılmayacak. Bu haberler doğru değil. Kendisi kulüpte kalıyor." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İDDALARI ÇIKMIŞTI



24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolladığı belirtilmişti. Sarı-Lacivertliler'in, transfer dönemi geç kapanan Türkiye'de Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürülmüştü.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Milan ile 19 maça çıkan Gimenez, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.



