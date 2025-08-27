27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Santiago Gimenez'in menajerinden transfer açıklaması!

Milan'ın 24 yaşındaki santrforu Santiago Gimenez'in menajeri Rafaela Pimenta, genç isim hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

calendar 27 Ağustos 2025 14:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Santiago Gimenez'in menajerinden transfer açıklaması!
AC Milan'ın genç forveti Santiago Gimenez hakkında çıkan transfer söylentilerine menajeri Rafaela Pimenta açıklık getirdi.

Pimenta, yaptığı açıklamada, "Gimenez kesinlikle AC Milan'dan ayrılmayacak. Bu haberler doğru değil. Kendisi kulüpte kalıyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İDDALARI ÇIKMIŞTI

24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolladığı belirtilmişti. Sarı-Lacivertliler'in, transfer dönemi geç kapanan Türkiye'de Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürülmüştü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milan ile 19 maça çıkan Gimenez, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

