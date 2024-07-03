Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayrak'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor'dan 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor'dan 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.
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