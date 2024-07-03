Şanlıurfaspor, Ahmet Gökbayrak'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Ahmet Gökbayrak'ı transfer etti
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03 Temmuz 2024 17:24
Son güncelleme 03 Temmuz 2024 17:27
 Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayrak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor'dan 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.

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