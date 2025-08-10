Sane'den Gaziantep Stadyumu zeminine tepki!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Leroy Sane de ilk kez bir resmi maçta sarı kırmızılı formayı giydi.



90 dakika sahada kalan Sane, skora katkısı veremese de özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.



Öte yandan Alman yıldızı maç içerisinde en çok zorlayan konu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar oldu.



OLUMSUZ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sane karşılaşmanın ardından soyunma odasında zeminle ilgili olumsuz görüşlerini takım arkadaşları ve teknik heyetle paylaştı.



