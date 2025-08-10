10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-342'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-040'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-041'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sane'den Gaziantep Stadyumu zeminine tepki!

Galatasaray'da ilk resmi maçına çıkan Leroy Sane, Gaziantep FK maçı sonrası stadın zemininden memnun olmadığını dile getirdi.

calendar 10 Ağustos 2025 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 11:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sane'den Gaziantep Stadyumu zeminine tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Leroy Sane de ilk kez bir resmi maçta sarı kırmızılı formayı giydi.

90 dakika sahada kalan Sane, skora katkısı veremese de özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

Öte yandan Alman yıldızı maç içerisinde en çok zorlayan konu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar oldu.

OLUMSUZ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sane karşılaşmanın ardından soyunma odasında zeminle ilgili olumsuz görüşlerini takım arkadaşları ve teknik heyetle paylaştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.