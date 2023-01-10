Sancak: "Hulk'la görüştük, sıra kulübünde"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk transferiyle ilgili son gelişmeleri anlattı.

, Fotoğraf; EPA
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Sancak: 'Hulk'la görüştük, sıra kulübünde'
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10 Ocak 2023 01:44
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı.

Beyaz TV yayınına katılan Murat Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

"Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan birşey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik"

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