Sancak: 'Hulk'la görüştük, sıra kulübünde'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı.
Beyaz TV yayınına katılan Murat Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:
"Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan birşey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik"
Beyaz TV yayınına katılan Murat Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:
"Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan birşey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik"
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ