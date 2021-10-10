Samuel Eto'o: "Ronaldo ya da Messi'yi El Clasico'da kimse aramaz"

Real Madrid ve Barcelona'nın eski futbolcusu Samuel Eto'o, 24 Ekim'de oynanacak olan El Clasico için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Samuel Eto'o: 'Ronaldo ya da Messi'yi El Clasico'da kimse aramaz'
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10 Ekim 2021 17:29
Bir dönem ülkemizde de oynamış olan Real Madrid ve Barcelona'nın eski golcüsü Samuel Eto'o, El Clasico hakkında açıklamalarda bulundu.

Ronaldo ve Messi'nin olmayışı için konuşan Eto'o, "Hiç kimse Cristiano Ronaldo ya da Messi'nin olup olmadığını umursamıyor. Herkes takımının kazanmasını dikkate alıyor." dedi.

El Clasico'nun dünyanın en iyi maçı olduğunu iddia eden efsane futbolcu, "Ben El Clasico'da oynadım ve Dünya Kupası finali oynamamış olmama rağmen bu derbinin dünyanın en iyi maçı olduğunu biliyorum. Barcelona - Real Madrid maçı Şampiyonlar Ligi finalinden daha iyi." ifadelerini kullandı.


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