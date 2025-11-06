06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-090'
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-390'
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-190'
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-090'
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-090'
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-190'
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-190'
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-090'
06 Kasım
Basel-FCSB
2-187'
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-190'
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-090'
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-390'
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

calendar 06 Kasım 2025 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı. 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.

Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.

Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.