Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katıyor

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



A Spor'da yer alan habere göre; Samsunspor, Belçika Ligi ekibi Westerlo forması giyen 22 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.



Karadeniz ekibinin, genç oyuncuyu Samsun'a getirerek kısa süre içerisinde transferi sonuçlandıracağı belirtildi.



FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ



Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'de 22 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 2022 yılında Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Muhammed, Westerlo'da 20 maçta 1 gol kaydetti.







