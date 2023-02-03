Samsunspor, Emre Demir'i resmen kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir, Samsunspor'a kiralandı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Samsunspor formasını terletecek.
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de ilk sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir, Samsunspor'a kiralandı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Samsunspor formasını terletecek.
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de ilk sırada yer alıyor.