Samsunspor, Emre Demir'i resmen kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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Samsunspor, Emre Demir'i resmen kiraladı
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03 Şubat 2023 13:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir, Samsunspor'a kiralandı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Samsunspor formasını terletecek.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de ilk sırada yer alıyor.




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