Samsunspor'da Jonas Svensson iddiası!

Samsunspor'un transfer gündemine Jonas Svensson'u aldı.Süper Lig'den pek çok kulübün de ilgisini çeken 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun, önceliğinin İstanbul'da kalmak olduğu ifade ediliyor.Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla toplam 46 karşılaşmada görev alan Svensson, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.Karadeniz ekibinin, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Svensson isminin teknik heyet tarafından değerlendirildiği kaydedildi. (Samsun Gazetesi)