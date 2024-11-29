Samsunspor'da Bodrum öncesi 2 şüpheli!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Bodrum öncesi 2 şüpheli!
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29 Kasım 2024 13:56
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 26 puan topladı.

Ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin ise 11 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları sona eren ancak antrenman eksikliği bulunan Celil Yüksel ve Carlo Holse'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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