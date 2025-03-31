Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Reeder Samsunspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nuri Asan Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenledi. Kulüp yöneticileri ve taraftarların bir araya geldiği etkinlikte, Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor'un Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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31 Mart 2025 17:47

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. 

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen programda Samsunsporlu yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

Kulüp başkan vekili Veysel Bilen, burada yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen bayramlaşma programında taraftarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Samsunspor olarak yarınlara daha umutlu bakmak adına güzel bir birliktelik sağlandığını belirten Bilen, şöyle konuştu:

"Yoğun iş temposu nedeniyle burada olamayan başkanımız Yüksel Yıldırım da camiamızın bayramını kutlayarak esenlik, mutluluk ve sıhhat diledi. Samsunspor camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Samsunspor bu sene taraftarlarımızdan aldığı güçle, başkanımızın maddi ve manevi destekleri ile Avrupa yolunda başarı ile mücadelesine devam etmektedir. İnanıyoruz ki önümüzdeki her günü çok iyi değerlendirerek, yıl sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda bugüne kadar bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum."

Programa İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır ve Soner Soykan ile Samsunsporlu taraftarlar katıldı.

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