Samsunspor'da 4 isim henüz dönmedi

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da 4 isim henüz dönmedi
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11 Eylül 2024 17:25
Son güncelleme 11 Eylül 2024 18:34
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra pozisyon çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu ve Oliver Ntcham antrenmana katılmadı.

Samsun ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına 12 Eylül Perşembe günü devam edecek.

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