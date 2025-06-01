01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
0-013'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-171'
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Samsunspor'a bağımlılıkla mücadele ödülü

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun tarafından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a 'Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı' ödülünü verildi.

calendar 01 Haziran 2025 20:08
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Samsunspor'a bağımlılıkla mücadele ödülü
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un sezon boyunca bağımlılıkla mücadele konusunda stadyumunda açtığı pankartlar ve dağıttığı afiş ve broşürlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'a, Kayserispor maçı öncesi 19 Mayıs Stadyumu'nda protokol girişinde plaket verdi.

Plaket töreni öncesi konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorumluları karşımıza çıkmakta. Biz de Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Derneği olarak efendim bir sezon boyunca bağımlılıkta mücadelede hem takım olarak hem başkan olarak göstermiş olduğumuz mücadeleden dolay teşekkür ediyoruz. Hatta statta pankart açmaktan tutun da afiş ve broşürlere kadar sizin dünyaya örnek olacağınız şekilde tüm sağlık spor altyapısına vermiş olduğunuz destek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak şekilde bu üstün örnekten dolayı biz de sizleri ekibiniz olarak yılın bağımlılıkla mücadeleye gönül veren spor kulübü başkanı ödülüne layık gördük" dedi. 
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