Samsunspor'a bağımlılıkla mücadele ödülü

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un sezon boyunca bağımlılıkla mücadele konusunda stadyumunda açtığı pankartlar ve dağıttığı afiş ve broşürlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'a, Kayserispor maçı öncesi 19 Mayıs Stadyumu'nda protokol girişinde plaket verdi.



Plaket töreni öncesi konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorumluları karşımıza çıkmakta. Biz de Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Derneği olarak efendim bir sezon boyunca bağımlılıkta mücadelede hem takım olarak hem başkan olarak göstermiş olduğumuz mücadeleden dolay teşekkür ediyoruz. Hatta statta pankart açmaktan tutun da afiş ve broşürlere kadar sizin dünyaya örnek olacağınız şekilde tüm sağlık spor altyapısına vermiş olduğunuz destek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak şekilde bu üstün örnekten dolayı biz de sizleri ekibiniz olarak yılın bağımlılıkla mücadeleye gönül veren spor kulübü başkanı ödülüne layık gördük" dedi.