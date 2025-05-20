20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
18:00
20 Mayıs
Aasane-Viking
19:00
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
19:00
20 Mayıs
Bryne-KFUM
19:00
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
19:00
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
19:00
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
21:00
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
21:00

Şampiyonluk zaferi Trabzonspor'a iyi gelmedi

Trendyol Süper Ligi 2021-2022 sezonunu 38 yıl aradan sonra kazanan Trabzonspor, bu sezondan itibaren ivmesi düştü.

calendar 20 Mayıs 2025 13:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Şampiyonluk zaferi Trabzonspor'a iyi gelmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, daha sonra düşüşe geçti.

Şampiyonluk sezonundan sonraki 3 sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşamayan bordo-mavililer, zirve yarışından erken koparken kupada da iki kez final oynamasına karşın mutlu sona ulaşamadı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan, 81 puanla şampiyon olan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

2021-2022 sezonunda ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ın 29 puan önünde şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, daha sonra sarı-kırmızılı takım karşısında farklı geriye düştü.

 

- Son 3 sezon büyük fark yedi

2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer alarak zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise bu kez 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

Bu sezon Trabzonspor'un, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile arasındaki fark daha da açıldı.

Karadeniz ekibi, 36 hafta sonunda 89 puanla şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 42 puan gerisinde 47 puanla 7. sırada yer aldı.


Kupada son 2 finali kaybetti

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda iki sezon kupaya yaklaşmasına karşın başarılı olamadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Beşiktaş'a 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'teki finalde 3-0 mağlup oldu.

 

Kupasız ve Avrupasız sezon

Geçen sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, bu sezon ise Avrupa hayalini gerçekleştiremedi.

Türkiye Kupası'ndan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibinin, Sipay Bodrum FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle ligi 5. sırada bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı.

Böylelikle Trabzonspor, lig ve kupada Avrupa hakkı elde edemeyerek taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.