Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo!

UEFA Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması halinde tarihi bir senaryo gerçekleşecek. Söz konusu iki takımın turnuvada mutlu sona ulaşması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne artı bir takım daha gönderecek olan İngiltere, Devler Ligi tarihinde ilk kez bir ülkenin 6 takımla turnuvada yer almasını sağlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 11:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda tarihi bir senaryo gerçekleşebilir.

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmelerinde ilk maçların tamamlanmasının ardından İngiltere Premier League ekiplerinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne bir takım daha gönderme ihtimali doğdu.

Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham rakiplerini farklı mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Tottenham ise sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla yendi.

Manchester United ve Tottenham'ın finale yükselmesiyle birlikte Avrupa Ligi kupasını İngiliz ekiplerinin kazanacağı da kesinleşecek.

Bu durumda ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne artı bir takım daha gönderecek olan İngiltere, Devler Ligi tarihinde ilk kez bir ülkenin 6 takımla turnuvada yer almasını sağlayacak.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.