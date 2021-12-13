Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tekrarlanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde büyük bir yanlışlık oldu. Kura çekiminin tekrarlanmasına karar verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tekrarlanıyor!
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13 Aralık 2021 15:41
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde büyük bir yanlışın altına imza atıldı. Daha sonrasında kulüplerden itiraz geldi. UEFA itirazları değerlendirdi ve kura çekiminin tekrarlanmasına karar verdi. 

Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.

Daha sonra Atletico Madrid'in rakininin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakiplerinin çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.

Bu durumun ardından Atletico Madrid, Villarreal ve bazı takımlar kura çekimine itiraz etti. Yaşananların ardından kura çekiminin tekrarlanması kararlaştırıldı. Kura çekimi TSİ 17:00'de tekrar yapılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek" denildi.



 

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