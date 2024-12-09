Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı salı başlayacak. İşte haftanın programı...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı
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09 Aralık 2024 12:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi salı 9 maçla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Salı:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

11 Aralık Çarşamba:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

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