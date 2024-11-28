Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk oyuncu sahne aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu sahne aldı.



Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.



Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı.



Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.



Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.



Alınan sonuçlar şöyle:



Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1



Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0



Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0



PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3



Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1



Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3



Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0



Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2







