Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan 3 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına kalan takımların üçü belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan 3 takım belli oldu
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24 Ağustos 2022 01:36
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica (Portekiz), Viktoria Plzen (Çekya) ve Maccabi Haifa (İsrail) grup aşamasına yükseldi.

Benfica, ilk maçta 2-0 yendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde de 3-0 üstünlük kurarak adını gruplara yazdırdı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Maccabi Haifa, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rakibini evinde 3-2 yenen İsrail temsilcisi gruplarda mücadele etme hakkı yakaladı.

Play-off turunun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını evinde 2-1 yenen Viktoria Plzen, gruplara kalan bir başka takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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