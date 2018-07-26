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Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçları tamamlandı!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağı, 5 karşılaşmayla sona erdi.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçları tamamlandı!
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26 Temmuz 2018 00:11
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağı, 5 karşılaşmayla sona erdi.

Rövanş maçları, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

BATE (Belarus)-Helsinki (Finlandiya): 0-0

Kukesi (Arnavutluk)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan)-MOL Vidi (Macaristan): 0-0

Ajax (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 3-1

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