Şampiyon tekvandocu Meryem Betül Çavdar'ın gözü zirvede

Afyonkarahisar'da, 13 yaşında başladığı tekvandoda kısa sürede önemli başarılara imza atan Meryem Betül Çavdar, yeni şampiyonluklar için aralıksız çalışıyor.



Ortaokul yıllarında 13 yaşındayken bir arkadaşının tavsiyesiyle spora başlayan Meryem Betül Çavdar, kısa sürede gösterdiği başarılarla 2017'de Para Tekvando Milli Takımı'na seçildi.



Meryem Betül Çavdar, 19-22 Mayıs'ta İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarını hiç aksatmıyor.



22 yaşındaki bedensel engelli Meryem Betül Çavdar, AA muhabirine, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ikinci ve İstanbul'da düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olduğunu hatırlattı.



Günde çift idman yaparak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran milli sporcu, "Çok yoğun bir süreç içerisindeyiz. Paralimpik Oyunları'ndan sonra dünya şampiyonu olduk. Zirvede kalmak önemli." diye konuştu.



Dördüncü Avrupa şampiyonluğu yolunda en büyük destekçisi ailesi



Avrupa şampiyonluğunu daha önce üç kez kazandığını, dördüncü kez kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Meryem Betül Çavdar, şunları kaydetti:



"Avrupa şampiyonluğunu üç kez kazandım. Antrenmanlarda çoğunlukla zaten hepimizin attığı teknikler belli. Karşımızdaki çalıştığımız partnere de söyleyip maçta kullanabildiğimiz tekniklerin üzerinde daha çok duruyoruz. Bunun yanı sıra fitness, kondisyon, tekvando antrenmanı zaten her gün var. Ekstra geliştirici antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ailem bana çok fazla destek oluyor. Antrenmana gitmek istemediğim zamanlarda bile beni zorluyor."



"Başlarda bu kadar yüksek hedefleri beklemiyordum"



Meryem Betül Çavdar, spor hayatının başlarında bu kadar yüksek hedeflerinin olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Daha sonra dereceler elde ettikçe bu işi yaptığımı gördüm. Milli takımda da iyice tutunmaya başladım. Eğitim hayatımı da aksatmıyorum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim." ifadelerini kullandı.



Antrenör İsmail Bulduk ise sporcusunun daha birçok başarıya imza atacağına inandığını dile getirdi.





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